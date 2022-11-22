FETÖ'ye peş peşe operasyonlar

ANKARA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

Aralarında, 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavında soru dağıttığı tespit edilen 1 kişinin de olduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

JANDARMA ASTSUBAY SINAVI SORULARININ SIZDIRILMASI SORUŞTURMASINDA 8 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 1 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

FETÖ'NÜN 2013 YILI KPSS'DE YAPMIŞ OLDUĞU USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN 15 ŞÜPHELİ HAKKINDA ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, haklarında 2013 yılı KPSS'ye hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 yılı KPSS sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve/veya olağan dışılık analiz raporu bulunan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 13 kişi, aktif olarak çalışan 2 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında 22 Kasım 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.