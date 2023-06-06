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Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde bulunan eski Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY örgütüne bağlılık tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 4'ü avukat toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

IHA6 Haziran 2023 Salı 08:24 - Güncelleme:
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 4'ü avukat olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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