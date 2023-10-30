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Ankara merkezli DEAŞ operasyonu

Ankara merkezli 4 ili kapsayan DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Ankara merkezli DEAŞ operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyon da geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlardan ele geçirilen materyallerin incelenmesi sonucu DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmak ve örgüte üye kazandırmak için çekilen videolarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılan şahıslar tespit edildi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen örgüt mensuplarını yakalamak üzere çalışma başlatıldı. 27 Ekim günü gerçekleştirilen operasyon sonucu Ankara'da 3, Niğde'de 1, Ordu'da 1 ve Kırıkkale'de 1 olmak üzere toplam 6 DEAŞ terör örgütü üyesi emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucu dijital materyaller içerisinde çok sayıda örgütsel doküman, örgüt yöneticileri tarafından örgüt üyelerine verilen talimatlar, örgüt mensupları tarafından çatışma bölgelerinde çekilmiş çok sayıda video ve resimler ele geçirildi.

Bugün mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken diğer 4 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • DEAŞ operasyonu
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