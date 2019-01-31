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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamu iktisadi  işletmeleri ve özel sektör çalışanı olan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması  ByLock kullandığı belirlenen 7 kişi hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı  verildiği bildirildi.
 
Açıklamada, operasyonlar sonucunda şüphelilerden 4'ünün yakalandığı,  diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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