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Ankara merkezli 4 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden getirilen kaçak sigaraları kentte pazarlayan suç örgütü üyelerini takibe aldı. Bunun üzerine Ankara merkezli Çorum, Şırnak ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen M.G. ve S.A'nın yanı sıra 20 kişi daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen 2 kişi, hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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