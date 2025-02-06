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Ankara-Niğde Otoyolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Niğde Otoyolunda otomobilin lastiği patlayan emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Ankara-Niğde Otoyolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, gece saatlerinde Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ağaçören ilçesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoyoldan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Rauk (47) yönetimindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Ş.D. (32) idaresindeki 34 BMA 234 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan toplam 9 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, İrem Deniz olay yerinde, otomobil sürücüsü Ahmet Rauk ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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