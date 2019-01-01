Ankara okullar tatil mi? 2 Ocak Çarşamba yarın Ankara kar tatili var mı Ankara Valiliği MEB son dakika

Ankara kar tatili okullar tatil mi sorusu 2 Ocak Çarşamba Ankara Valiliği son dakika açıklaması merak ediliyor. Ankara’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus bekleniyor. Ankara’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı olacak. Ankara’da kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da kar tatili olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

BURDUR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus bekleniyor.

AKSARAY °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SIIRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

Kar Neden Yağar ve Nasıl Oluşur?

Doğa olayları arasında sıklıkla karşılaşılan bir tür olarak kar yağışları da dikkat çekmektedir. Kış aylarında daha sık ve daha çok gözlemlenebilen kar yağışlarının nasıl gerçekleştiği, nasıl meydana geldiği ise merak konusu olabilir. Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmezler. Bulutların yer aldıkları yüksekliklerde de hava sıcaklıkları haliyle düşüktür. Bu süreçte yerden yükselen su buharı söz konusu düşük sıcaklıktaki tabaka ile karşılaşır. İşte bu anda, süblime adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Kristalleşerek buz halini alan su buharı tanecikleri, 0,1 milimetrelik çaplara sahip olurlar. Bu kristallerin birbirlerine yapışması da kar tanelerini meydana getirir.

Kar yağışı bu tanelerin yeryüzüne inmesi ile gerçekleşirken, eğer bulutlar ile yer arasında bulunan havanın sıcak olması durumu söz konusu ise kar tanelerinin yağmura dönüşmesi de mümkün olur. Çünkü yeteri kadar ısınmış olan hava bu taneleri sıvı forma çevirecektir. Eğer sıcaklık yeteri kadar yüksek değilse bu taneler aynı kristaller halleri ile yere düşerler ve kar yağışı meydana gelir. Bununla beraber zaman zaman sulu kar (sulu sepken) olarak adlandırılan yağışların olduğu da görülür. Bu tip yağışların asıl sebebi ise yer ile bulutlar arasındaki değişken havalardır. Hava sıcaklığına göre tanelerin aldıkları şekil ya da sahip oldukları formlar da değişebilir.

Kar taneleri çok hafiftirler. Ortalama bir kar tanesi 3 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 2 saatte tamamlar. Yani bir kar tanesinin hızı, saatte 1,5 kilometre denebilir.

Genel bir yargı olarak kar yağdığında havanın ısındığı sanılır. Fakat bu durum tam olarak böyle değildir. Bunun tam tersi olarak ısınan havanın kar yapmasına ortam oluşturduğu söylenebilir. Çünkü çok soğuk olan hava içinde su bulunma kapasitesi son derece azdır. Zaten bu tarz havalarda yukarı çıkamayan suyun don veya kırağıya dönüşmesi gözlemlenebilir. Böylesine bir hava şartı görülüyor ise kar yağışı meydana gelmez. İşte havanın biraz olsun ısınması ile su buharının yukarıya taşınıp soğuk kütleler ile karşılaşması sonucu ortaya kar yağışı çıkar. İnsanlar da böyle yumuşak havaların kardan dolayı oluştuğunu zannederler.

Kar tanelerinin meydana gelmesi doğal mucizeler arasında gösterilebilir. Her ne kadar günümüzde suni kar üretimi yapılabilse de söz konusu süreç kesinlikle basit bir süreç değildir. Öte yandan gerçek kar tanelerinin tam ortalarında çekirdek şeklinde toz parçacıklarının bulunması, bu parçacıkların olmaması durumunda ise saf suyun kristalleşemediği (-40 derecelerde bile) durumları bile bu doğal mucizeyi kanıtlar niteliktedir.

İlk Suni Kar Üretimi

1975 yılında, Amerika’nın Berkeley, California Üniversitesi’nde ilk suni kar üretimi gerçekleştirildi. Prof. Steve Lindow tarafından “snomax” isimli bir protein toz parçacıkların yerine kullanıldı ve en nihayetinde suni kar üretilmiş oldu. Hatta söz konusu suni kar üretimi 1994 Norveç Kış Olimpiyatları kapsamında da yoğun olarak kullanıldı.

Kar Kristallerinin Yapısı

Altıgen bir şekli olan kar kristalleri, her kolundan 3 ve 12’li farklı kollara ayrılır. Söz konusu dizilişin sebebi olarak ise oksijen atomlarının dizilişi gösterilmektedir, ancak bu önerme henüz kanıtlanmamıştır.

Bir Diğer Kristal Yağışı; Dolu!

Daha çok ılıman iklimlerde ve bahar aylarında görülebilen dolu yağışları, kar tanelerinin oluşumuna benzer bir sürece sahiptir. Isınan havanın taşıdığı su buharı, hava akımlarının da destek olması ise çok daha yüksek noktalara ulaşır. Neredeyse 12.000 metre (12 km) yüksekliğe çıkan bu su buharı, bu alanda -50 derecelik bir hava sıcaklığı ile karşılaşır. İşte burada doğrudan buz kristallerine dönüşen su buharı, yine bu alandaki güçlü hava akımları ile birbirlerine yapışırlar ve buz taneleri haline gelirler. Yani kristal taneler daha da irileşir ve birleşmenin verdiği bir büyüklük söz konusu olur.

Birleşen kristallerin tane haline gelmesi ile bu tanelerin ağır oldukları da fark edilebilir. Ağırlığından dolayı hızlı şekilde yeryüzüne inmeye başlayan buz taneleri, yeryüzü ile bulutlar arasındaki mesafe boyunca sıcaklık ne olursa olsun erimeye pek vakit bulamazlar. Kar tanelerinde olduğu gibi sıcak havada eriyip yağmur olma, soğuk havada formunu koruma durumu yoktur; doğrudan buz taneleri olarak yere düşme mevzu bahistir. Buz tanelerinin, yani doluların çapları en düşük 5 milimetre olarak ifade edilebilir.