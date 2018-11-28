Ankara polisi üniversitedeki güvenlikçilere eğitim verdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'daki üniversitelerde eğitim ve öğretimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, üniversite gençliğinin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, öğrenci grupları arasında muhtemel olayların önlenmesi, ortaya çıkacak çatışma ve kavgaların diğer üniversitelere sıçramadan engellenmesi, güvenlik tedbirlerinin etkin bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla verilen eğitime, Kredi Yurtlar Kurumu, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 2 bin 152 özel güvenlik görevlisi katıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce verilen eğitim 3 hafta sürdü.

Verilen eğitimde, “Etkili İletişim-Halkla İlişkiler, Kitle Psikolojisi, Grup Dinamiği, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları, Terörle Mücadele, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri ve Özel Güvenlik Hukuku-Genel Kollukla İlişkiler” gibi konular ele alındı.