Ankara sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, trafik aksadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Ankara'da yağmur etkili oldu. Başkent'in birçok noktasında etkili olan sağanak, Çankaya'da yollarda yer yer su birikintisi oluşmasına neden oldu.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Başkentteki yağışın gün içinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ AÇIKLANMIŞTI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Çankaya ilçesinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve vatandaşların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.