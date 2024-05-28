İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1912
  • EURO
    35,0704
  • ALTIN
    2426.82
  • BIST100
    10618.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, trafik aksadı
Güncel

Ankara sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, trafik aksadı

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar yaşandı.

28 Mayıs 2024 Salı 13:55 - Güncelleme:
Ankara sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, trafik aksadı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Ankara'da yağmur etkili oldu. Başkent'in birçok noktasında etkili olan sağanak, Çankaya'da yollarda yer yer su birikintisi oluşmasına neden oldu.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Başkentteki yağışın gün içinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ AÇIKLANMIŞTI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Çankaya ilçesinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve vatandaşların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.

  • sağanak yağış
  • su birikintisi
  • trafik aksamaları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.