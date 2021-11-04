Ankara Şehir Hastanesinde organ bağışı farkındalık etkinliği: Candan cana yapılan bir sadakadır

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:50

Etkinlik, Uzman Dr. Süha Şen ile Dr. Merve Gül Kasım'ın yaptığı resimlerden oluşan "Her Bağış Yeni Bir Hayat" sergisinin açılışıyla başladı.

Program, uzman doktorların, organ bağışının insan hayatına etkilerine yönelik sunumlarıyla devam etti.

- "ORGAN BEKLEYENLERE UMUT IŞIĞI OLALIM"

Etkinliğe, Ankara Şehir Hastanesinde karaciğer ile böbrek nakli yapılan ve mayısta taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı.

Taşıyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Yeni bir hayata başladığını kaydeden Taşıyan, organ bağışı bekleyen hastalara umut ışığı olunması çağrısında bulundu.

Taşıyan, "Gönlümüzü bir kez daha yoklayalım sevginin, gönüllerin hatrına. Hep birlikte merhem bekleyen hastalarımıza ilaç olalım." diye konuştu.

- "CANDAN CANA YAPILAN BİR SADAKADIR"

Taşıyan'ın operasyon sürecinde görev alan Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da organ naklinin "candan cana yapılan bir sadaka" olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organlarıyla 9 kişiye hayat verebildiğini belirten Bostancı, herkesi organ bağışına davet etti.

Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise 3 yakınının böbrek nakli olduğunu anlatarak, "Hepimizin bir yakını giderek bu işin muhatabı, ihtiyaç sahibi oluyor." ifadesini kullandı.

