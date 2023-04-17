Ankara uyarmıştı: MİT'ten 200 km derinlikte operasyon

Terör örgütü PKK/YPG sözde elebaşlarını takibe alan MİT, Irak'ın Süleymaniye kentinden düzenlediği operasyonda 3 üst düzey ismi etkisiz hale getirdi. MİT, Süleymaniye'de geçtiğimiz günlerde PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde komutanı Mazlum Kobani'yi hedef almıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarına nokta operasyonlar düzenleyen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kentinde yeni bir operasyona düzenledi. MİT, Türkiye'den 200 km uzaklıktaki Sülemaniye'nin Pencvin ilçesine bağlı bir köyde SİHA'lar bir aracı hedef aldı. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Araç içerisindeki 3 PKK'lı terörist ölürken, 1 teröristin de yaralandığı belirtildi. Teröristlerin örgütün üst düzey isimleri olduğu iddia edildi.

ELEBAŞI DA VURULDU

MİT, 8 Nisan'da da Süleymaniye kenti havalimanı yakınlarında PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i hedef almıştı. Şahin, konvoyuna düzenlenen SİHA saldırısından kurtulmuştu. Olayın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, konvoyda 3 Amerikalının da bulunduğunu, can kaybı olmadığını açıkladı.

Şahin'e yönelik düzenlenen operasyondan önce 17 Mart'ta Duhok yakınlarında PKK'lıları taşıyan bir AS350 Eurocopter helikopter düşmüştü. Helikopterde 3'ü kadın 7 kişi ölmüş, aralarında PKK'nın üst düzey isimlerinin de olduğu anlaşılmıştı. Ardından da Türkiye, Süleymaniye kalkışlı uçaklara hava sahasını kapattı. Helikopterin Süleymaniye'den havalandığı ve PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine doğru gittiği ortaya çıkmıştı.

"TERÖRLE İLİŞKİNİZİ KESİN"

Düşen PKK helikopteri ve elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e yönelik saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, geçtiğimiz hafta Ankara'ya geldi. Talabani, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmede, "Türkiye'nin IKYB'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve PKK ile ilişkilerinden" rahatsızlığını dile getiren Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için bu ilişkilere son verilmesi gerekliğini belirtti.