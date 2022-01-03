İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2022 Salı / 1 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,0684
  • EURO
    14,8213
  • ALTIN
    756.745
  • BIST100
    1926.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Valiliği uyardı! Hafta boyunca devam edecek
Güncel

Ankara Valiliği uyardı! Hafta boyunca devam edecek

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığında hissedilir derecede artış yaşanacağı belirtilerek, 'Mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı bu durumun hafta boyunca devam edeceği değerlendirilmektedir' denildi.

DHA3 Ocak 2022 Pazartesi 23:20 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:20
ABONE OL

Ankara Valiliği, son zamanlarda hava sıcaklığının artacağını ve mevcut kar örtüsünde hızlı erime yaşanmasının beklendiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.