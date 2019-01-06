Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması: Henüz söz konusu değil
Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, 'eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı' ifade edildi.
- AA
Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.
"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.
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