Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması: Henüz söz konusu değil Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, 'eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı' ifade edildi.