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Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması: Henüz söz konusu değil

Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, 'eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı' ifade edildi.

  • AA
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Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

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