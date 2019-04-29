Ankara Valiliği'nden 'ses' uyarısı: F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacak
Ankara Valiliği, yarın Kahramankazan'da gerçekleşecek F-16 uçuşu sırasında oluşacak ses nedeniyle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.
- DHA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yarın saat 10.00-11.00 arasında Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşunun gerçekleştirileceği belirtildi. 1 saat sürecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı bildirilen açıklamada, uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.