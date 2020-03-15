Ankara Valisi Vasip Şahin'nden karantina açıklaması

15 Mart 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 17:08

Ankara Valisi Vasip Şahin, "(Karantinadaki umreciler) Şu ana kadar yaklaşık bin 800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. Bin 700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık." dedi.