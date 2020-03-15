Ankara Valisi Vasip Şahin'nden karantina açıklaması
Ankara Valisi Vasip Şahin, '(Karantinadaki umreciler) Şu ana kadar yaklaşık bin 800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. Bin 700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık.' dedi.
15 Mart 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 17:08
Ankara Valisi Vasip Şahin, "(Karantinadaki umreciler) Şu ana kadar yaklaşık bin 800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. Bin 700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık." dedi.