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Ankara ve İzmir'de gösteri-eylem yasağı süresi uzatıldı

Ankara Valiliği, kent genelinde kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması yasağının 1 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi. İzmir'de ise gösteri ve eylem yasağı 29 Mart'a kadar uzatıldı.

AA25 Mart 2025 Salı 12:16 - Güncelleme:
Ankara ve İzmir'de gösteri-eylem yasağı süresi uzatıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı bilgileri elde edildiğinden Valiliğimiz tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılarak ilan edilen 21 Mart 2025 tarihli yasaklama kararı verilmişti." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yasaklama kararına rağmen kent genelinde izinsiz eylem ve etkinliklerin devam ettiği, bu eylemlere katılanlar tarafından şiddet kullanılarak halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturulduğu, kamu malına zarar verildiğinin müşahede edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı bildirildi.

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