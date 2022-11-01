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Ankara ve Konya'da eş zamanlı gasp operasyonu

Ankara ve Konya'da esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları belirlenen 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA1 Kasım 2022 Salı 09:14 - Güncelleme:
Ankara ve Konya'da eş zamanlı gasp operasyonu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ'da bir taksi durağına gelen elebaşı Ü.Ş. ve suç örgütü üyelerinin, şoförleri tehdit edip haraç istedikleri, haraç vermeyen şoförlerin araçlarının taksi durağında çalışmasına engel oldukları ve durağa zarar verdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen 23 şüpheliyi yakalamak için Ankara ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, reçeteyle satılan 116 uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 8 ruhsatsız tabanca ile 56 fişek ele geçirildi.

Ayrıca zanlıların, finansal kaynaklarını il dışından getirdikleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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