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Ankara yine sele teslim! Vatandaşlar perişan oldu

Ankara'da haftalardır etkisini devam ettiren kuvvetli yağış, bu kez Yenimahalle'de hissedildi. Bir sitenin alt katları tamamen sulara teslim olurken, taşan sular apartman dairesinden taştı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Ankara yine sele teslim! Vatandaşlar perişan oldu
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Ankara'da şiddetli yağışın sağanağa dönüşmesi sonucu Yenimahalle'deki bir sitenin alt katları sulara teslim oldu. Bina sakinleri apartmanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Caddelerden akan suların toplandığı sitedeki bir daireyi ise su bastı. Pencereleri ve balkonu kırarak dışarı taşan sel suyu içerideki eşyaları tamamen kullanılamaz hale getirdi. Korku dolu olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

"KULLANILAMAZ HALE GELEN DAİRELER VAR"

Sel mağdurlarından Gökhan Öztürk, "Burada 4 senedir aynı şey oluyor. 4 senedir benim gördüğüm üçüncü su baskını oluyor. Caddelerden gelen sular, yanlış tasarlanmış bu yolda birikiyor. Şelale halinde her sene sıfır, eksi birinci ve eksi ikinci kottaki daireleri su basıyor. Bunun tüm sebebi sokağın yanlış tasarlanması. Islah edilmesi lazım bu sokağın. Hiçbir altyapı yok, yetersiz. Buradaki duvarların yükseltilmesi lazım. Herhalde bu bir can kaybı olduğu zaman gündeme gelecek. Şu ana kadar şükür olmadı. Alt katta can kaybı hariç mal kaybı yaşandı. Kullanılamaz hale gelen daireler var şu anda. Orada yaşayan insanlar uykusunda yakalansa ne gibi durumlar olacaktı Allah bilir. Büyük sıkıntı var. Bu sokağın düzeltilmesi lazım. Bu sitenin duvarlarının yükseltilmesi lazım" dedi.

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