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Ankara'a teyakkuzda! AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Tatlar'da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı.' dedi.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 22:11 - Güncelleme:
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Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi'nin, yoğun yağış nedeniyle taşmasının ardından AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri, bölgede kayıp kişilerin olması ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Ekipler, yağışta dereye sürüklenen araçları da kontrol ederek tedbir amaçlı arama yapıyor.

- TATLAR'DA BİR KİŞİ ARANIYOR

Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Tatlar'da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı." dedi.

Çataklı, "Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD Başkanlığı koordinasyonunda devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan aynı bölgede sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki servis şoförü İlkay Yiğit'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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