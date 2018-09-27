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Ankara-Berlin yakınlaşması terör örgütü PKK’yı tedirgin etti

Ankara-Berlin yakınlaşması Almanya ve AB ülkelerinde at oynatan terör örgütü PKK’yı tedirgin etti. Teröristler Erdoğan’ın ziyareti öncesi provokasyon peşinde.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in daveti kapsamında bugün başlayacak olan Almanya ziyareti, terör örgütü PKK’yı rahatsız etti.

Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde adeta cirit atan PKK terör örgütü üyeleri ve yandaşları, Başkan Erdoğan’ın Almanya ziyaretini provoke etmek için harekete geçtiler.

Terör örgütünün sözde STK görüntüsündeki paravan kuruluşları, Başkan Erdoğan’ın Almanya ziyaretine karşı “gösteri düzenlenmesi” çağrısı yaptı. Yasal toplantı kılıfıyla yapılan çağrının, PKK terör örgütü yandaşları ve Almanya’daki FETÖ’cüler tarafından provokatif eylemlere dönüştürülmesi planlanıyor. Erdoğan’ın Berlin’de bulunduğu süre içerisinde 10 binden fazla polis memuru kentte görev yapacak. 

(Akşam)

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