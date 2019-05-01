Ankara'da 1 Mayıs öncesi provokatif eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen TKİP üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı
1 Mayıs öncesi provokatif eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen terör örgütü Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi 7 zanlı gözaltına alındı.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi provokatif eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen TKİP terör örgütünün açık alan yapılaması Devrimci Gençlik Birliği (DGB) üyesi olduğu tespit edilen şüphelileri takibe aldı.
Alınan yasal izinlerin ardından belirlenen adreslere yönelik düzenelen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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