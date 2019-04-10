Ankara'da 13 köpeğin zehirlenmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltında

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahhalesi´nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpekler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

Bu olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 kişiyi gözaltına aldı.