Ankara'da 13 köpeğin zehirlenmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltında
Ankara'da 13 köpeğin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahhalesi´nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpekler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.
Bu olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 kişiyi gözaltına aldı.
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