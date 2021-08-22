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  • Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı
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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 20:27 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 20:27
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D ile ilgili iddialara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

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