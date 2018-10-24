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Ankara'da 2 dolandırıcı tutuklandı

Ankara'da kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan iki dolandırıcı tutuklandı.

  • AA
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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çubuk ilçesinde kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını bildiren vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı. 
 
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, ev telefonlarından aradıkları yaşlı vatandaşlara savcı, polis ve jandarma olduklarını söyleyen, evlerine gönderecekleri adamlarına "parola vatan" sözlerini kullanmaları üzerine istedikleri paraları vermelerini isteyen 3 kişi gözaltına alındı. Kiralık otomobil kullanan şüphelilerin, vatandaşlardan toplam 37 bin 800 lira aldıkları belirlendi. 
 
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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