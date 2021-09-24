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Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.

AA24 Eylül 2021 Cuma 09:17 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 09:18
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla İran üzerinden giriş yapan düzensiz göçmenlerin önce Diyarbakır'a oradan da Ankara'ya getirileceği bilgisini edindi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, Ankara-Niğde Otoyulu'nda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu. Minibüsteki 25 düzensiz göçmen ile otomobilde bulunan, göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Y.K, A.Y, T.R.E, M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör oldukları öne sürülen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan Y.K'nin ise ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.

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