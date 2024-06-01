Ankara'da bir kadın, komşusu olan çarşaflı ve başörtülü iki kadına ağır küfürler ederek saldırdı, eline keser alarak kadınları tehdit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük infial uyandırdı.

Ankara'da bir sitede oturan kadınlar arasında 'bahçeme girdin' meselesi üzerinden tartışma çıktı. Apartman sakinlerinden olan bir kadın "Benim sizden midem bulanıyor" diyerek çarşaflı ve başörtülü komşularına saldırdı. Saldırgan kadın küfürler savurduğu kadının çarşafını açmaya çalıştı. Öfkeden çılgına dönen kadın daha sonra eline keser alarak kadınların üzerine saldırmaya devam etti. Eşi olduğu iddia edilen kişi ise saldırgan kadını alandan uzaklaştırıp "Ağzını topla" diyerek tesettürlü kadınları tehdit etmeye devam etti.

Çarşaflı kadına çirkin saldırı!



Ankara'da bir kadın, sitenin bahçesinde oturan çarşaflı kadına keserle saldırdı. Çarşaflı kadının başını açmaya çalışan saldırgan kadın, "Benim sizden midem bulanıyor lan!" dedi. pic.twitter.com/6ixOV0BYuF — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 31, 2024

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, Etimesgut'ta komşular arasında yaşanan sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiasıyla ilgili gerekli soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir." denildi.