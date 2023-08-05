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Ankara'da 359 kişi tutuklandı

Ankara'da 20 Temmuz-3 Ağustos'ta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 1623 şüpheliden 359'u tutuklandı.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Ankara'da 359 kişi tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 20 Temmuz-3 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulama kapsamında, 428 bin 144 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1623 kişi yakalandı. Şüphelilerden 359'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 104 bin 58 araç kontrol edilirken, çalıntı 13 araç bulundu.

Uygulamalarda 211 motosiklet ve 56 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 148 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca, 94 kaçak bandrolsüz sigara, 115 ruhsatsız tabanca, 36 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 1482 değişik çapta fişek, 29 belgesiz av tüfeği, 18 kesici delici alet ve belgeli av tüfeği ele geçirildi.

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