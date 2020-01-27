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Güncel

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

27.01.2020  14:07 - Güncelleme: 27.01.2020  14:07

Depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

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