29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7673
  • 6,5222
  • 260.446
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu

Ankara'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 40 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik Keçiören'deki bir iş yerine operasyon yaptı.

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 40 milyon lira değerinde naylon fatura ile 12 firma adına düzenlenmiş boş irsaliyeli fatura koçanları, 10 cilt tahsilat makbuzu, farklı firmalara ait 31 kaşe, kredi kartları, pos cihazı, firmaların tahsilatlarının tutulduğu not defterleri ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji 9 il için uyardı: Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat

Meteoroloji 9 il için uyardı: Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat

Bakan Soylu'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

ABD firmalarına 'İran' yasağı

ABD firmalarına 'İran' yasağı

Apple dizüstü bilgisayarlarını geri çağırıyor

Apple dizüstü bilgisayarlarını geri çağırıyor

2 gündür haber alınamıyordu... Eski şoförü ölü bulundu

2 gündür haber alınamıyordu... Eski şoförü ölü bulundu

İran'dan ABD'ye nota

İran'dan ABD'ye nota

Para dolu çantayı çaldılar, peşlerine düşen polisle çatıştılar

Para dolu çantayı çaldılar, peşlerine düşen polisle çatıştılar

Eski eşe ve baldıza kanlı infazda korkunç detay

Eski eşe ve baldıza kanlı infazda korkunç detay
 

POPÜLER HABERLER

İran, İHA´nın vurulma anının görüntülerini yayımladı

İran, İHA´nın vurulma anının görüntülerini yayımladı

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Yine şapkalar konuşuldu...

Yine şapkalar konuşuldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA