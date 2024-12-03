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  • Ankara'da aile arasındaki kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var
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Ankara'da aile arasındaki kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında kavga çıktı. Kısa sürede alevlenen kavgada silahlar ve bıçaklar çekildi. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

AA3 Aralık 2024 Salı 00:41 - Güncelleme:
Ankara'da aile arasındaki kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre, Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki evde, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ç.A. (48), damadı H.B.K. (27) ile damadın annesi D.K. (47) ve damadın kardeşi S.K'yi (23) silahla ateş ederek yaraladı. Ç.A, damadın babası İ.K'yi (53) de darbetti.

Arbede sırasında evdekilerden biri, Ç.A'yı bıçaklayarak öldürdü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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