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Ankara'da apartmanın 8'inci katında yangın

Ankara'da, 8 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

DHA16 Kasım 2021 Salı 17:31 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:31
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Pursaklar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Saltuk Buğra Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın son katında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, çatıya sıçradı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tunç döküm işletmesinin çatısında çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

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