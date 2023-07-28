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Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan yüzlerce şüpheli tutuklandı

Ankara'da iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 1533 şüpheliden 301'i tutuklandı.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 01:44 - Güncelleme:
Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan yüzlerce şüpheli tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 6-20 Temmuz'da asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 419 bin 892 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1533 kişi yakalandı. Şüphelilerden 301'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 103 bin 294 araç kontrol edilirken, çalıntı 23 araç bulundu.

Uygulamalarda 216 motosiklet ve 47 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 63 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca, 99 ruhsatsız tabanca, 46 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatlı tabanca, 1827 değişik çapta fişek, 32 belgesiz av tüfeği, 23 kesici delici alet ve belgeli av tüfeği ele geçirildi.

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