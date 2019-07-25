27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6904
  • 6,3489
  • 260.482
  • 103767
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Ankara'da, umuma açık yerler, metruk binalar, sabit yol uygulama noktaları ve kontrol noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seğmenler Polis Merkez Amirliği ekiplerince, vatandaşların yoğun olduğu park ve yeşil alanlarda, umuma açık eğlence yerlerinde, sabit yol uygulama ile kapama noktalarında asayiş ve huzur denetimleri yapıldı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı metruk yerlere baskın düzenleyerek kayıtsız olan kişileri gözaltına aldı.

Ekipler, 3 bin 39 kişinin kimlik bilgilerini sorgularken 851 aracın denetimini gerçekleştirdi, arama kaydı bulunan 8 kişiyi yakaladı, bir kişiye 797 lira idari para cezası uyguladı.

Uygulamada, 45 araca 32 bin 212 lira idari para cezası yazılırken, 4 araç da trafikten men edildi.

Ekipler çalışma kapsamında bir av tüfeği ele geçirdi.

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı

Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Galatasaray transferde hız kesmiyor

Galatasaray transferde hız kesmiyor

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda...

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda...

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA