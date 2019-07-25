Ankara'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seğmenler Polis Merkez Amirliği ekiplerince, vatandaşların yoğun olduğu park ve yeşil alanlarda, umuma açık eğlence yerlerinde, sabit yol uygulama ile kapama noktalarında asayiş ve huzur denetimleri yapıldı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı metruk yerlere baskın düzenleyerek kayıtsız olan kişileri gözaltına aldı.

Ekipler, 3 bin 39 kişinin kimlik bilgilerini sorgularken 851 aracın denetimini gerçekleştirdi, arama kaydı bulunan 8 kişiyi yakaladı, bir kişiye 797 lira idari para cezası uyguladı.

Uygulamada, 45 araca 32 bin 212 lira idari para cezası yazılırken, 4 araç da trafikten men edildi.

Ekipler çalışma kapsamında bir av tüfeği ele geçirdi.