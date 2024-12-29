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  • Ankara'da atık deposunda alev topuna döndü! Fabrika sahibi 'çok şükür' diyerek açıkladı
Güncel

Ankara'da atık deposunda alev topuna döndü! Fabrika sahibi 'çok şükür' diyerek açıkladı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir atık fabrikasının yanındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan yangın, yandaki geri dönüşüm fabrikasını da içine aldı. Fabrika sahibi Yakup Çelik, can kaybıyla ilgili açıklama yaptı.

IHA29 Aralık 2024 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Ankara'da atık deposunda alev topuna döndü! Fabrika sahibi 'çok şükür' diyerek açıkladı
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Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, atık fabrikasının deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede dört katlı binanın ilk iki katını etkisi altına aldı. Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ya da ölü olmadığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

"CAN KAYBI YOK ÇOK ŞÜKÜR"

Fabrika sahibi Yakup Çelik, "Biz pazar günü kapalıydık. Yanımızda bulunan boş binanın zemin katında yangın çıkıyor. Herhangi bir zararımız yok. Can kaybı yok çok şükür. Binanın altında çıkan bir yangın. Binaya da zarar gelmemiş. Yangının sebebini bilmiyorum. Soğutma çalışmaları yapılıyor bu kadar uzun sürmemesi lazımdı" diye konuştu.

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