Ankara'da ATM'lerden 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'de banka ATM'lerine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları tespit edilen Ferhat G., Durmuş D., Hasan E. ve Tuncay Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis ekipleri tarafından yakalanması saniye saniye görüntülenen şüphelilerin 2018 yıl içinde bu yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.