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Ankara'da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Ankara'da bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

  • AA
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Konya-Samsun yolu Mevlana Bulvarı'ndan İskitler istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DK 3185 plakalı otomobil, Beşevler Alt Geçidi girişinde yön levhası direğinin önünde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören belediye temizlik görevlileri, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan sürücüyü kurtararak ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın Emek varyantı yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

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