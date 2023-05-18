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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Çankaya Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek konserler için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 21:56 - Güncelleme:
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Anıtpark'ta yarın saat 16.00-20.00 saatlerinde "Genç Ön Grup Konserleri" ve 20.30'da "Ceza Konseri" düzenleneceği bildirildi.

Bu etkinlikler kapsamında saat 16.00'dan itibaren Çankaya'da ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 83. Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak."

Mağdur olunmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi istendi.

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