16 Ağustos 2020 Pazar 08:41 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 08:41

PKK’nın Deyrizor’da aşiret liderlerini infazı büyük tepkiye neden oldu. Bölücü örgütün artan baskısı, asimilasyonu, bölgede demografik yapıya dönük hamleleri, aşiret reislerine yönelik son suikastları Ankara’da masaya yatırıldı. Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Suriye’de önde gelen 11 aşiretin lideri iştirak etti.

YEKVÜCUT OLDULAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaplan toplantıya ilişkin “PKK’nın aşiret liderlerini katletmesinden sonra tüm aşiret liderleri yekvücut hale geldi. Aşiretler, ‘PKK’ya yüzde 100 düşmanız. PKK katil. PKK’ya karşı ortak nasıl mücadele etmemiz gerekir, nasıl bir yol haritası belirlemeliyiz’ onu görüştüler” bilgisini verdi. Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydeden Kaplan, “Hangi aşiret PKK ile nasıl mücadele edebileceğinin çalışmasını yapacak. Çalışmalar hazırlandıktan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Aşiretler de PKK ile mücadeleye katkı sunmak istiyorlar” diye konuştu. Suriyeli avukatlarla da bir araya geleceğini dile getiren Kaplan, “Suriye’nin birlik ve beraberliğini sağlayacağız” dedi.

ABD 2 BİN TERÖRİSTİ EĞİTECEK

ABD Suriye’de 2 bin 200 YPG'liye daha eğitim vermeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği’nin son raporunda, Suriye'de YPG işgalindeki petrol kuyularının korunması için ABD askerlerinin 2 bin 200’den fazla PYD/YPG'liye askeri eğitim vereceği belirtildi. ABD tarafından desteklenen terör örgütünün kontrolündeki bölgede petrol üretiminin günlük en az 30 bin varile çıkması bekleniyor. Bu da günde 3 milyon dolara tekabül ediyor.