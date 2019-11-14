PKK'ya tıbbi cihazlar gönderildiği iddiası incelemeye alındı
Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Titck tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini bildirdi
- AA
Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Titck tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini bildirdi
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