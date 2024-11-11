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  • Ankara'da bir kişiyi araçta silahla katleden şüpheli tutuklandı
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Ankara'da bir kişiyi araçta silahla katleden şüpheli tutuklandı

Sincan'da, bir araçta bulunan Ö.Y., silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E.D. adliyeye sevk edildi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 01:04 - Güncelleme:
Ankara'da bir kişiyi araçta silahla katleden şüpheli tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde Ö.Y'nin bir araç içinde silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan M.E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli M.E.D. tutuklandı.

Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde dün araçta bir kişiye silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yerinden ayrılan ve bir taksiye binen katil zanlısı M.E.D, üzerindeki silahı görerek kendisinden şüphelenen ve taksisi ile en yakın polis noktasına giden şoförün ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanmıştı.

  • ankar
  • silahlı saldırı
  • ankara sincan

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