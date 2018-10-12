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Ankara'da bir tırda 122 kilo esrar ele geçirilmesine ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan Antalya'ya gelmek için yola çıkan tırda 122 kilo esrar ele geçirildi.

  • AA
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Diyarbakır'dan Antalya'ya gelmek için yola çıkan tırı Ankara'da durdurdu. Tırda yapılan aramada 122 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan S.B, A.E, A.P ve Z.B. Ankara'da yakalandı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheli de Antalya'da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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