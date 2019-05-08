Ankara'da büfe yangını
ANKARA'da, bir büfede çıkan yangın, hasara neden oldu.
- DHA
Keçiören ilçesi Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi'nin üzerinde bulunan bir büfede saat 04.30 sıralarında çıktı. Dışkapı Metro İstasyonu'nun bitişiğindeki büfenin elektrik kontağından çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle saniyeler içinde büyüyerek büfenin tamamına sıçradı. Bölgede devriye görevindeki mahalle bekçileri, büfeden yükselen alevleri ve yoğun dumanı görerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde ise hasar oluştu.
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