CANLI Ankara'da demokrasi şöleni! AK Parti'nin büyük kongresi bugün yapılıyor

AK Parti'de 4. Olağanüstü Büyük Kongre 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' konseptiyle bugün yapılıyor.

AK Parti bugün 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresini düzenliyor. Kongrede ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak, AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak A takımı belirlenecek. Kongre hazırlıklarını inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, genel başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Belgin Uygur ile Ankara Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Kandemir, "Türkiye'nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz. AK Parti olarak yarın (bugün) saat 10.00'da buradan tüm dünyaya mesajlarımızı vermiş olacağız" dedi.

27 ÜLKE, 3 CUMHURBAŞKANI

Kandemir, kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin, 127 büyükelçi, 3 cumhurbaşkanı, siyasi partilerden temsilciler, 150 sivil toplum kuruluşu, şehit ve gazi yakınlarının davet edildiğini belirterek şöyle devam etti: "Tüm sınırlara rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara'ya gelecek. Cumhuriyetin 100'üncü yılında AK Parti 7 Ekim'de teşkilatlarıyla, vatandaşlarıyla buluşarak yepyeni bir başlangıç yapacak. Yarın bir nevi uzunca zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de startını vermiş olacağız."

HEP YENİ, HEP İLERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 11'inci kongrelerini yapacaklarını hatırlatarak, "Kongremizin konseptinde, 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' konseptini belirledik. Çünkü AK Parti, 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni, hep yeni olarak devam etmiş, devam ediyor. Rakibimiz siyasi partilerin kongrelerine baktığımızda da aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğunu da tüm Türkiye gayet açık şekilde görüyor" diye konuştu.

AK PARTİ 4. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ İÇİN ANKARA SPOR SALONU'NA GİRİŞLER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için salona girişler başladı.

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.