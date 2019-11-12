Ankara'da Bylock operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı
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