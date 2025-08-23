İSTANBUL 29°C / 21°C
  Ankara'da can pazarı... Araçlar çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Ankara'da can pazarı... Araçlar çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

IHA23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Ankara'da can pazarı... Araçlar çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kaza, Polatlı-Ankara yolu Temelli mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 UD 492 ve 06 DZV 551 plakalı iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçlardan 06 UD 492 plakalı aracın sürücüsü ile 06 DZV 551 plakalı araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir müddet aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

