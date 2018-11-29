Ankara'da cezaevinden firar eden zanlı, Aksaray'da yakalandı

Olay, bugün Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. Çevredekiler, bir gencin davranışlarından şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, oradan uzaklaşan kişiyi, verilen eşkal üzerine aramaya başladı. Yaptığı arama sırasında verilen eşkale uyan kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Polis, yaptığı kimlik kontrolünde adının H.K. olduğunu ve hırsızlık suçundan hükümlü olduğu Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 10 gün önce firar ettiği ve bu süreçte de Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık olayına karıştığı için hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan H.K.'nin Sincan Açık Cezaevi'ne gönderileceği belirtildi.