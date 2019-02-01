11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2263
  • 5,9993
  • 222.113
  • 102.911
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da çiğ köfteciyi kaçırıp, parasını gasbeden 7 kişi tutuklandı

Ankara'da yolda yürüyen çiğ köfteci M.İ.'yi zorla araca bindirip para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını gasbeden 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Olay, geçen 27 Ocak'ta Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde, Gölbaşı Şehir Parkı önünde yürüyen çiğ köfteci M.İ., tanımadığı 2 kişi tarafından zorla araca bindirildi.
 
Araç içindeki 7 kişi tarafından 420 TL'si ile cep telefonu çalınan M.İ., boş arsaya götürüldü, ölümle tehdidiyle birlikte darbedildi. M.İ.'nin üzerindeki anahtarı alıp iş yerine giden şüpheliler, kasada bulunan bir miktar para ile buradaki cep telefonu ile dizüstü bilgisayarını da aldı. Şüpheliler tarafından serbest bırakılan M.İ., polise şikayette bulundu.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M.Ç., K.Ç., R.D., Y.G., S.G., M.K. ve M.R.T.'yi Mersin ve Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

Petrol zengini Suriye´de dram

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YÖK'ten önemli uyarı: O diplomalar geçersiz

YÖK'ten önemli uyarı: O diplomalar geçersiz

Birleşik Krallık kara teslim

Birleşik Krallık kara teslim

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Vücudundaki yara izlerinden
Bakın nasıl kurtuldu

Vücudundaki yara izlerinden
Bakın nasıl kurtuldu

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz

BM'den terör örgütü PKK/YPG'ye tepki

BM'den terör örgütü PKK/YPG'ye tepki

'Venezuela’ya altın ya da silah taşımadık'

'Venezuela’ya altın ya da silah taşımadık'

FETÖ'nün 'Maceracısı' için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 'Maceracısı' için istenen ceza belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA