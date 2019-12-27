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Ankara'da cinayet işleyen şüpheli, Eskişehir'de yakalandı

Ankara'da, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan Şahin A., Eskişehir'de saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA27.12.2019  21:14 - Güncelleme: 27.12.2019  21:14
Şahin A.’nın üzerinde atışa hazır ve Türkiye’de sadece özel kuvvetlerin kullandığı tabanca ve mermisi ele geçirildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan aranan Şahin A.’nın Çankaya Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri eve düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Şahin A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Katil zanlısının üzerinde atışa hazır ve Türkiye’de sadece özel kuvvetlerin kullandığı (Sig Sauer) tabanca ile mermileri ele geçirildi. 


Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şahin A.’nın ayrıca ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak’ suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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