23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9047
  • 6,5126
  • 284.653
  • 95403.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
 
DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.
 
Öte yandan,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

Ayık Rusya harekatı

Ayık Rusya harekatı

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 
 

POPÜLER HABERLER

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA