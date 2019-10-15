Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Ankara'da, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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