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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Haziran 2025 Salı 08:59 - Güncelleme:
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının adliyeye sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

  • DEAŞ
  • Ankara yapılanması
  • terör örgütü faaliyetleri

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